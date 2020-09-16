Из огня да в полымя, бесконечный беспредел

Мировая практика показала, что мы используем различную модель управления страной.

Видим положительные и негативные стороны парламентского правления. Время расставит все по местам. Идущие на парламентские выборы в этом году политические партии проводят стихийную, беспорядочную агитационную работу, лозунги уже приелись, а в баннерах полно грамматических и стилистических ошибок.

Как и было принято раньше, и ныне принято закрывать глаза на качество предвыборной рекламы.

Будучи гражданами страны, мы задались вопросом: «А кого мы завтра увидим на посту народного избранника»? Ознакомившись с программами некоторых политических партий, мы невольно покачали головой. Полно грамматических ошибок, если закрыть глаза на стилистические. Чего от них можно ждать, если до выборов они не могут написать четкую, качественную программу?

В программах некоторых партий, среди лозунгов встречается слово «чимкирики». Разве допустимы уличные выражения? Пишут что хотят.

В связи с этим обратились к заведующему отделением организации выборов при Центральной избирательной комиссии КР Тологону Айтикееву и получили следующий ответ.

«Наша рабочая группа следит за материалами, где изложены программы и прочее политических партий. Мы примем меры, если в ходе агитации будут обстоятельства, разжигающие межэтническую рознь. Политические партии могут публиковать материалы в различных форматах. Им самим нужно обратить внимание на грамматику и стилистику», — сказал он.

Если это так, хотелось бы, чтобы политтехнологи, советники и информационный отдел партий, идущих на выборы, уделили внимание упомянутому вопросу.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №58 от 15.09.2020 / стр. 4