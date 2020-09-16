Артур Цветков и Жан Воинов обменялись язвительными сообщениями. Танцор вступился за мать

Бывший ведущий MTV сообщил, что уже направил иск против Ассоль Молдокматовой в один из московских судов

Российский телеведущий Артур Цветков подал заявление в один из московских судов на Ассоль Молдокматову. Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Инстаграме.

[Орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред]

«Уважаемые друзья, ещё раз хочу вернуться к ситуации, которая произошла месяц назад между мной и гражданином Киргизии. На данный момент, конфликт между нами исчерпан, мы пожали друг другу руки. Однако мирное решение устроило далеко не всех, а именно общественную деятельницу Ассоль, которая решила дать конфликту иное развитие. Чтобы предотвратить дальнейшее разжигание ситуации, мы, вместе с командой адвокатов Москвы подали исковое заявление в один из судов Москвы. Детально запросить все данные по зарегистрированному иску можно у моих представителей»,- сказал он.

Цветков отметил, что надеется решить конфликт в правовом поле.

Комментарий под публикацией Цветкова оставил и сын Молдокматовой, танцор — Жан Воинов. Он считает, что действия бывшего ведущего MTV подтверждают его нынешнюю невостребованность.

«Актер. Искренне жаль тебя, Артур. Вот что значит, уже не востребован»,- прокомментировал Воинов.

В ответ на «жалость» танцора Цветков написал: «Жалость — плохое чувство. Жалейте тех, кому приходиться постоянно вытаскивать вас из грязных историй клубов. Однажды пуль на всех может не хватить».

Между тем адвокат Молдокматовой, Рустам Абдурауфов, сказал в беседе с Vesti.kg, что он по-прежнему не видел искового заявления.

- Мы видели его видеообращение,- пояснил адвокат телеведущей. - Мы ждем, мониторим этот процесс. Подача иска и принятие его в производство — две разные стадии. Как только мы ознакомимся с ним, то дадим более подробный комментарий.

Напомним, 11 сентября 2020 года российский журналист, бывший ведущий MTV Артур Цветков (Арчи) записал видеообращение, в котором заявил, что намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой миллион долларов за обвинение в нацизме.

В комментариях под публикацией Цветкова некоторые пользователи из Кыргызстана написали, что российский журналист намеренно пиарится за счет произошедшего инцидента в одной из точек фастфуда в Москве.

В середине августа этого года в одной из точек общепита в Москве бывший ведущий MTV Артур Цветков пригрозил депортацией повару из Кыргызстана в ответ на просьбу надеть маску, спущенную на подбородок.

В защиту кыргызстанца выступили известные отечественные общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Кроме того, поведение ведущего осудила руководитель телеканала «MTV Россия».

Позже Цветков встретился с кыргызстанцем и извинился перед ним.

Источник: vesti.kg