Человечество скоро столкнется с новой пандемией, более смертоносной, чем коронавирус

Сам СМГГ предупреждал о плохой готовности к пандемии еще год назад, и не было предпринято никаких действий по предотвращению критической ситуации.
Совет по мониторингу глобальной готовности (СМГГ), созданный ВОЗ и Всемирным банком, заявил, что человечество скоро столкнется с еще более разрушительной пандемией. На это указывает то, что, несмотря на усилия по ограничению распространения COVID-19, общество остается не готовым к подобным бедствиям, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
Согласно отчету организации, неспособность стран учиться на своих ошибках в борьбе с коронавирусом, использовать все необходимые ресурсы и выполнять обязательства перед мировым сообществом, означает, что следующая пандемия, которая обязательно наступит, будет более смертоносной и разрушительной для экономики.
Сам СМГГ предупреждал о плохой готовности к пандемии еще год назад, и не было предпринято никаких действий по предотвращению критической ситуации.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!