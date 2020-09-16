Человечество скоро столкнется с новой пандемией, более смертоносной, чем коронавирус

Сам СМГГ предупреждал о плохой готовности к пандемии еще год назад, и не было предпринято никаких действий по предотвращению критической ситуации.

Совет по мониторингу глобальной готовности (СМГГ), созданный ВОЗ и Всемирным банком, заявил, что человечество скоро столкнется с еще более разрушительной пандемией. На это указывает то, что, несмотря на усилия по ограничению распространения COVID-19, общество остается не готовым к подобным бедствиям, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Согласно отчету организации, неспособность стран учиться на своих ошибках в борьбе с коронавирусом, использовать все необходимые ресурсы и выполнять обязательства перед мировым сообществом, означает, что следующая пандемия, которая обязательно наступит, будет более смертоносной и разрушительной для экономики.

Сам СМГГ предупреждал о плохой готовности к пандемии еще год назад, и не было предпринято никаких действий по предотвращению критической ситуации.

Источник: Элгезит