Аскар Акаев сходит с ума?

Потому что Акаев разрушил промышленность Кыргызстана, ничего не оставил.

В новейшей истории Кыргызстана никто не навредил стране так, как первый беглый президент Аскар Акаев и его команда, состоящая из лаборантов и аспирантов. Мы не пострадали настолько даже при вторжении монголов в XIII-XIV вв., вторжении калмыков в XVIII веке.

Потому что Акаев разрушил промышленность Кыргызстана, ничего не оставил. Он 15 лет правил страной, но не построил ни одно предприятие. Сельское хозяйство не было способно производить продукцию в больших масштабах, а упало до уровня мануфактурного производства, способного обеспечивать только повседневные потребности. Он настолько основательно развалил народное хозяйство Кыргызстана, что мы даже за 29 лет так и не сумели достичь показателей 1990 года. Не подвергнувшиеся такому разрушению страны уже обогнали показатели 1990 года в 5-6 раз, идут по пути развития.

Нанесший такой невосполнимый урон по кыргызам ненавистный человек отлеживается в Москве, лжет со словами: «При мне Кыргызстан бурно развивался, в 2010 году мы могли оказаться среди самых развитых стран мира». С одной стороны, это вызывает отвращение, с другой стороны – гнев. Акаев врал и когда правил страной. Здесь будет не лишним рассказать о воспоминания Кемела Ашыралиева. Когда он был губернатором в Нарыне, Акаев мог приехать в регион, рассказать о мерах или проектах по развитию области, о которых Ашыралиев мог и не слышать.

Обещавший превратить Кыргызстан в Швейцарию за 5-6 лет Акаев за эти годы превратил страну в беднейшую в СНГ. В 2005 году, когда он ушел из власти, бюджет Кыргызстана составлял 500 млн долларов. Поэтому К. Байболов иногда говорил: «На бюджет едва достигает зарплаты 5-6 футболистов мирового уровня». В 1990 году бюджет Кыргызстана составлял 3,5-4 млрд долларов (без учета прямых союзных вложений). Доведший страну до плачевного состояния и установивший семейный режим человек хвастается в эфире 7-го канала: «Я осчастливил Кыргызстан, сделал бы еще лучше, если бы не свергли». Никто не спорит, что он бы осчастливил членов семьи, напоминающих шакалов аспирантов, родственников жены. Но в то же время разорил бы Кыргызстан. Поэтому, Аскар Акаевич, желаем вам навеки остаться в Москве, со своей семьей. Пускай члены вашей семьи больше не ступят на землю Кыргызстана, не загрязнят ее. Там и рассказывайте свои сказки.

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 11.09.2020 / стр. 7