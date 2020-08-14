Внесены изменения в Налоговый кодекс КР

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР».
Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР. Закон принят Жогорку Кенешем 17 июня 2020 года.
Целью Закона является стимулирование акционеров коммерческих банков к увеличению уставного капитала банков, создание дополнительных возможностей для привлечения иностранных инвесторов и обеспечение равных прав для инвесторов, как резидентов, так и нерезидентов КР.
Закон предусматривает, что:
— нераспределенная прибыль банка, направленная на увеличение уставного капитала, без выплаты дивидендов, не является выплатой дохода и не влечет возникновения налогового обязательства (статья 165 (Состав совокупного годового дохода) Налогового кодекса дополнена частью 4);
— нераспределенная прибыль банка, направленная налогоплательщиком на увеличение уставного капитала, без выплаты дивидендов, а также передача этому налогоплательщику акций, связанная с таким увеличением уставного капитала, не являются выплатой дохода и не влекут возникновения налогового обязательства. Соответствующее дополнение вносится в статью 223 (Порядок удержания и ставка налога на доходы иностранной организации, полученные из источника в КР, не связанной с постоянным учреждением в КР) Налогового кодекса.
Источник: Элгезит
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