За сутки от коронавируса выздоровели 900 человек

Бишкек, "Саясат. kg". С учетом внебольничной пневмонии
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
📍 Бишкек – 412
📍 Ош – 50
📍 Чуйская область – 41
📍 Ошская область – 54
📍 Таласская область – 6
📍 Нарынская область – 18
📍 Иссык-Кульская область – 233
📍 Джалал-Абадская область – 52
📍 Баткенская область – 34
Всего за сутки зарегистрировано: 900. Всего за весь период: 26 426
COVID-19: Республиканский штаб
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