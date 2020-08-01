За сутки от коронавируса выздоровели 900 человек

Бишкек, "Саясат. kg". С учетом внебольничной пневмонии

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

📍 Бишкек – 412

📍 Ош – 50

📍 Чуйская область – 41

📍 Ошская область – 54

📍 Таласская область – 6

📍 Нарынская область – 18

📍 Иссык-Кульская область – 233

📍 Джалал-Абадская область – 52

📍 Баткенская область – 34

Всего за сутки зарегистрировано: 900. Всего за весь период: 26 426

COVID-19: Республиканский штаб