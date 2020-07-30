В Екатеринбурге задержали пенсионера МВД Кыргызстана с 79 миллионами рублей

27 июля они собирались вылететь в Бишкек, но на таможне в их багаже обнаружили почти 79 млн рублей.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, пограничного управления челябинского УФСБ и УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали гражданина Кыргызстана и гражданку России с чемоданом наличных. Об этом сообщает уральское издание Znak.com со ссылкой на источники.



27 июля они собирались вылететь в Бишкек, но на таможне в их багаже обнаружили почти 79 млн рублей.

Мужчина, который, по словам источника, является пенсионером МВД КР, и его спутница не смогли объяснить происхождение денег. После этого налоговые органы составили на них протокол и возбудили административное дело по статье "Нарушение валютного законодательства РФ". Средства собираются изъять в бюджет страны.

В пресс-службе УФНС по Свердловской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о возбужденном деле и попросили направить письменный запрос.



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