В Екатеринбурге задержали пенсионера МВД Кыргызстана с 79 миллионами рублей

27 июля они собирались вылететь в Бишкек, но на таможне в их багаже обнаружили почти 79 млн рублей.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, пограничного управления челябинского УФСБ и УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали гражданина Кыргызстана и гражданку России с чемоданом наличных. Об этом сообщает уральское издание Znak.com со ссылкой на источники.
27 июля они собирались вылететь в Бишкек, но на таможне в их багаже обнаружили почти 79 млн рублей.
Мужчина, который, по словам источника, является пенсионером МВД КР, и его спутница не смогли объяснить происхождение денег. После этого налоговые органы составили на них протокол и возбудили административное дело по статье "Нарушение валютного законодательства РФ". Средства собираются изъять в бюджет страны.
В пресс-службе УФНС по Свердловской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о возбужденном деле и попросили направить письменный запрос.
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