Компания «Аэрофлот» будет отказывать в перевозке иностранцам без теста на коронавирус

Авиакомпания «Аэрофлот» будет отказывать в перевозке всем иностранцам, вылетающим из зарубежных стран, с которыми с 1 августа будет возобновлено авиасообщение, при отсутствии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота», передает ТАСС.

«Иностранные граждане, планирующие вылет из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное сообщение, в аэропорты Российской Федерации, включая пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Российской Федерации, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в полете пассажирам необходимо будет заполнить специальную анкету.

Ранее ТАСС со ссылкой на копию телеграммы Росавиации сообщал, что авиакомпании РФ имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без документа, подтверждающего отсутствие коронавируса. В телеграмме уточнялось, что итоговое решение — отказывать ли в перелете в случае отсутствия справки, будет принимать авиакомпания.

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