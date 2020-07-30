Как грабили государство?

Блогер Качкын Жаналиев опубликовал свою объёмную статью, в которой раскрывает коррупционные схемы вокруг Сапара Исакова.

Многие политики раньше хвастались, что именно они привели во власть экс-премьер-министра Сапара Исакова и сделали ему карьеру. Но это не так. Этому парню сперва помог председатель общества кочкорцев Дуйшон Ирсалиев, протолкнув на работу в МИД. Затем его стал поддерживать Медет Садыркулов. Что касается того, кто помог ему по части хищений и воровства, то вся страна об этом знает. Придя к власти, Атамбаев отвернулся от своих бывших единомышленников и начал собирать вокруг себя «золотую молодежь».

Во главе этой молодёжи был обладающий талантом дипломата Сапар Исаков. После того как он полностью вошел в доверие Атамбаева, начал вмешиваться в экономические вопросы, привлекать инвесторов в крупные проекты, сидя у них на процентах.

Если помните, на международном саммите в Астане пролоббировал Атамбаеву чешскую компанию, которая никогда не занималась энергетикой и выпускала только посуду, в итоге этой малоизвестной чешской фирме доверили проект строительства Камбар-Атинской ГЭС. Живущие в чехии кыргызы узнали и остановили эту авантюру.

Вопрос с ТЭЦ немного другой. Если вернуться к истории плоскогубцев стоимостью 600 долларов штука, то они курсировали в Китай и в результате повысили до 360 млн долларов стоимость реконструкции теплоэлектроцентрали, которая ранее составляла 150 млн долларов. В два раза! На переговорах в Пекине в то время в качестве переводчицы и диппредставителя участвовала одна девушка. По ее словам, Сапар Исаков упорными усилиями уговорил китайскую компанию ТВЕА, которая первоначально не соглашалась, считая, что стоимость проекта чрезмерно завышена.

Выясняется, что власти Китая дали отказ, узнав о коррупционных элементах. Но Сапар Исаков постарался их уверить, что никаких проблем с нашей стороны не будет, все документы будут подписаны, аудит будет только Кыргызстана. В итоге он навесил на Кыргызстан долг в 360 млн долларов.

По ипподрому, Историческому музею деньги были сворованы именно по такой схеме. Человек, который строил ипподром в Чолпон-Ате, недавно умер, не выдержав горечи разочарования. Ведь он только позже узнал, как был обманут С. Исаковым, которому доверял.

При реконструкции Исторического музея тоже завышены цены, подобно плоскогубцам за 600 долларов при модернизации ТЭЦ. Написали в документах, что деревянные статуи лошадей обошлись в 1100 евро за штуку, столы — в 800 евро, перевели деньги иностранной фирме, а сами получили оттуда процент. Вопрос в этом.

Источник: kadam-media.kg, gezitter. org