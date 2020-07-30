ООН призвала провести независимое расследование обстоятельств смерти Аскарова

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к независимому расследованию обстоятельств смерти в тюрьме правозащитника Азимжана Аскарова.
69-летний Азимжан Аскаров 25 июля умер в исправительном учреждении № 47. В ГСИН сообщили, что причиной его смерти стала пневмония.
Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл сказала журналистам в Женеве 28 июля, что «необходимо немедленно провести непредвзятое, действенное расследование его смерти». Тросселл добавила, что, согласно международному праву, его семья имеет право на компенсацию.
Тросселл напомнила, что в мае головной офис по правам человека ООН призвал власти Кыргызстана освободить Аскарова из тюрьмы в связи с состоянием его здоровья.
Также в адрес официального Бишкека в очередной раз звучал призыв рассмотреть вопрос досрочного освобождения из заключения заключенных самой уязвимой группы во время пандемии.
Аскаров был обвинён в организации беспорядков во время июньского конфликта 2010 года и приговорён к пожизненному лишению свободы.
Следствие заявило, что вина Аскарова доказана. Правозащитник несколько раз распространял обращения, заявляя, что милиция сфабриковала его дело из мести и что он невиновен.
Ряд международных организаций распространил в связи со смертью Аскарова заявления, осуждающие власти Кыргызстана.
Источник: govori.tv, gezitter. org
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