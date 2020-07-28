Суд продлил сроки разбирательства и меру пресечения обвиняемым по делу Курсана Асанова

Ранее адвокат Курсана Асанова сообщила, что бывший замглавы МВД лечится от двусторонней пневмонии.
Первомайский районный суд 28 июля на 2 месяца продлил сроки судебного разбирательства и меру пресечения в отношении обвиняемых по делу бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.
В пресс-службе суда также сообщили, что на заседании был допрошен потерпевший – бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков. Следующее заседание состоится 4 августа.
Ранее адвокат Курсана Асанова сообщила, что бывший замглавы МВД лечится от двусторонней пневмонии.
Курсана Асанова подозревают в незаконном откомандировании к себе сотрудника МВД Дамирбека Пайзилда уулу, в распространении вместе с журналистом Турсунбеком Бейшенбековым заведомо ложных сведений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова, уничтожении улик и следов преступления в сговоре со своим сыном Мухаммед-Али Асановым и помощником Пайзылда уулу после кой-ташских событий. Все дела в отношении Асанова были объединены в одно производство.
Другими двумя обвиняемыми по данному делу являются помощник Курсана Асанова Дамир Пайзилда уулу и журналист Турсунбек Бейшенбеков.
Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов уволен 13 августа за «предательство интересов кыргызской милиции» в ходе событий в Кой-Таше. Позже Военная прокуратура начала расследование.
Источник: Азаттык
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