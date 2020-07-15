Минздрав закупил 13 автомобилей скорой помощи

«В» на общую сумму $764 900, из них 3 автомобиля с аппаратом ИВЛ и 10 — без аппарата ИВЛ.

Министерством здравоохранения Кыргызстана с целью улучшения оказания неотложной медицинской помощи населению республики в рамках реализации проекта Всемирного Банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» (ERIK) проведена закупка 13 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» на общую сумму $764 900, из них 3 автомобиля с аппаратом ИВЛ и 10 — без аппарата ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, автомобили скорой медицинской помощи будут распределены по 7 областям республики.

Источник: Элгезит