Президент назначил ряд судей Октябрьского районного суда – список

По 7 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.
Советом по отбору судей КР на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Октябрьский районный суд города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что с учетом представленных материалов соответствующих государственных органов президент согласился с предложениями Совета по семи кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по трем претендентам на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данным кандидатам в Совет.
По 7 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.
Первым Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией КР.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Октябрьский районный суд города Бишкек:
Абдуллаев Болотбек Абдырахманович;
Архарова Кымбат Кадыровна;
Джаналиев Бекболот Болотбекович;
Джээнбекова Альбина Бакеновна;
Жогоштиева Аида Токтосуновна;
Назаров Дамирбек Дуйшоевич;
Эсенбаев Нурлан Бердибекович.
Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: reporter.kg
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