Президент назначил ряд судей Октябрьского районного суда – список

По 7 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.

Советом по отбору судей КР на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Октябрьский районный суд города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что с учетом представленных материалов соответствующих государственных органов президент согласился с предложениями Совета по семи кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по трем претендентам на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данным кандидатам в Совет.

По 7 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.

Первым Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией КР.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Октябрьский районный суд города Бишкек:

Абдуллаев Болотбек Абдырахманович;

Архарова Кымбат Кадыровна;

Джаналиев Бекболот Болотбекович;

Джээнбекова Альбина Бакеновна;

Жогоштиева Аида Токтосуновна;

Назаров Дамирбек Дуйшоевич;

Эсенбаев Нурлан Бердибекович.

Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: reporter.kg