Выборы-2020. Альтернативной СДПК отказано в регистрации представителей

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

Центризбирком отказал альтернативной СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым, в регистрации уполномоченных представителей по выборам и финансовым вопросам. Решение принято сегодня на заседании.

Отмечается, что у политорганизации нет печати и учредительных документов и по этому вопросу продолжаются суды. До принятия решения партия не может заявлять о своем участии в выборах наравне с другими политическими организациями.

Напомним, что 10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК Сагынбека Абдрахманова о передаче ему печати и учредительных документов политорганизации.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.

Бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес партии. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.

Источник: 24.kg