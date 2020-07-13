Эринес Оторбаев освобожден от должности посла КР в Германии, новым послом стал Эрлан Абдылдаев

Как сообщили в аппарате президента, другим указом Жээнбекова на освободившееся место назначен Эрлан Абдылдаев.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Оторбаев Эринес Мотойович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия.

Как сообщили в аппарате президента, другим указом Жээнбекова на освободившееся место назначен Эрлан Абдылдаев.

Источник: Кабар