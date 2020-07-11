(Видео) Кыргызстанцы прощаются с Чубаком ажы Жалиловым 

Граждане оплакивают бывшего муфтия
Кыргызстанцы оплакивают экс-главу ДУМК Чубака ажы Жалилова, который скончался этой ночью. Видео распространилось в соцсети Instagram.
Сегодня утром прошел жаназа-намаз по покойному.
По предварительным данным, бывший муфтий Кыргызстана болел пневмонией.
Его похороны пройдут сегодня в Джалал-Абадской области.
Источник: vesti.kg
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