(Видео) Кыргызстанцы прощаются с Чубаком ажы Жалиловым

Граждане оплакивают бывшего муфтия

Кыргызстанцы оплакивают экс-главу ДУМК Чубака ажы Жалилова, который скончался этой ночью. Видео распространилось в соцсети Instagram.

Сегодня утром прошел жаназа-намаз по покойному.

По предварительным данным, бывший муфтий Кыргызстана болел пневмонией.

Его похороны пройдут сегодня в Джалал-Абадской области.

Источник: vesti.kg