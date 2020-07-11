В Кыргызстане на утро 11 июля выявлено 552 новых случая коронавируса. Всего 9910 случаев

На 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 11 июля выявлены новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Они выявлены:
- Бишкек — 314
- Чуйская область — 124
- Баткенская область — 28
- Жалал-Абадская область — 26
- город Ош — 24
- Нарынская область — 17
- Ошская область — 13
- Иссык-Кульская область — 6
Таким образом, на 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.
За сутки с выздоровлением выписано 102 пациента.
За сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего умерли 125 пациентов.
Источник: zdorovie.akipress.org
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