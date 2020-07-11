В Кыргызстане на утро 11 июля выявлено 552 новых случая коронавируса. Всего 9910 случаев

На 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 11 июля выявлены новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Они выявлены:

- Бишкек — 314

- Чуйская область — 124

- Баткенская область — 28

- Жалал-Абадская область — 26

- город Ош — 24

- Нарынская область — 17

- Ошская область — 13

- Иссык-Кульская область — 6

Таким образом, на 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.

За сутки с выздоровлением выписано 102 пациента.

За сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего умерли 125 пациентов.

Источник: zdorovie.akipress.org