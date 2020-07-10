Сделавший «подставу» президенту Абылгазиев получит наказание?

Наверное, не избежит ответственности Мукан мырза за то, что подвел президента к неудобному положению

Мухаммедкалый Абылгазиев вопреки всесторонней поддержке президента не смог успешно вести работу, подвел страну к краю ямы своими слабыми ходами «вол не сдохни, телега не сломайся». Сейчас он развлекается счастливо со свояками. В общественности постоянно говорятся слова о его преступных шагах в продаже радиочастот, самое главное, о халатности в работе во время пандемии, неправильном использовании средств – «когда он ответит?». Кстати, адвокат Канат Хасанов не сидит спокойно, написал заявление генеральному прокурору Откурбеку Жамшитову о возбуждении уголовного дела на Абылгазиева. Это же правда, в выполнении мероприятий по устранению последствий коронавируса Абылгазиев допустил халатность. Наверное, не избежит ответственности Мукан мырза за то, что подвел президента к неудобному положению…

Источник: газета «De факто» №20 от 10.07.2020/стр.7