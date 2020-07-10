МИД КР прокомментировал информацию об обнаружении захоронения кыргызстанцев в Якутии

Выяснилось, что речь идет о заброшенном мусульманском кладбище

МИД КР прокомментировал информацию в российских СМИ о том, что в России в лесу нашли массовое захоронение мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана.

Стало известно, что посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации связалось с лидером кыргызской диаспоральной организации «Манас» в Якутске, который проинформировал, что в действительности данное место относится к местному мусульманскому кладбищу. Однако это место своевременно не было ограждено и не облагораживалось.

На месте были захоронены 5 кыргызстанцев, из которых 4 гражданина КР (2 - кыргызской национальности, 2- узбекской национальности) и 1 - гражданин РФ. По словам лидера диаспоры, соответствующие разрешения на захоронение тел имеются.

На сегодняшний день вопрос урегулирован. Духовным управлением мусульман Республики Саха (Якутия) осуществлена уборка данного кладбища мусульман, произведен легкий ремонт дороги, убрана несанкционированная свалка, облагорожены могилы.

Духовным управлением мусульман Республики Саха (Якутия) принято решение о кураторстве над данным кладбищем и подаче документов на предмет территориальной принадлежности.

Департамент информации МИД КР