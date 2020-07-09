Гарвард и MIT подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов

Иск предусматривает судебный запрет на применение нового правила к иностранным студентам.
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в Окружной суд в Бостоне с иском к администрации президента США из-за решения запретить въезд в страну иностранным студентам, если осенью их занятия будут полностью проходить онлайн, сообщает Meduza.
В иске сказано, что решение Иммиграционной и таможенной полиции США противоречит рекомендациям, которые университеты получили весной. Кроме того, «самовольное и капризное» решение приняли, не уведомив вузы, сообщает The Wall Street Journal.
Иск предусматривает судебный запрет на применение нового правила к иностранным студентам.
По решению властей США, студенты, въехавшие по визам F-1 и M-1, будут должны покинуть страну или перейти в другое учебное заведение, если в осеннем семестре их занятия возобновятся только в дистанционном режиме. Тем, кто только собирается получить такие визы, откажут во въезде в США.
В апреле президент США Дональд Трамп ограничил для некоторых иностранцев возможность получить вид на жительство в США, а в июне приостановил выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца года. Оба запрета ввели, чтобы сохранить рабочие места для американцев в период пандемии коронавируса, говорили в Белом доме.
По данным ГКНБ, состояние бывшего президента удовлетворительное. “Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей“, – отметили в ГКНБ.
Напомним, что 30 июня Алмазбека Атамбаева госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония.
Булак: reporter.kg
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