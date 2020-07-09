За сутки от пневмонии умерли 42 человека.

Бишкек, "Саясат. kg". Всего с марта скончалось 310 человек.

За сутки от пневмонии умерли 42 человека, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 9 июля на брифинге.

Из них 21 по республике и 21 в Бишкеке. Всего с марта скончалось 310 человек.