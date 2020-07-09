Космосбек ответит за космический рост цен на лекарства?

Онлайн-медиа «Политклиника» 1 июля обнародовала расследование, связанное с закупками медицинских средств.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вызван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовую полицию).

Как сообщает пресс-служба учреждения, допрос проводился в рамках начатого досудебного производства в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения по фактам коррупции и поддержки интересов (лоббирования) некоторых фармацевтических компаний.

На прошлой неделе Финполиция сообщала, что по поручению президента проверила проведенные в феврале 2020 года тендеры по закупкам средств индивидуальной защиты и медицинских масок. Установленные факты по результатам проверки зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), начато досудебное производство.

Онлайн-медиа «Политклиника» 1 июля обнародовала расследование, связанное с закупками медицинских средств. Согласно нему, планировалось организовать тендер на 163 млн 974 тысячи 315 сомов. Всего прошло 2136 тендеров, из них реализовано на практике 1075 тендеров. Общая сумма реализованных тендеров составила 116 млн 607 тысяч 925 сомов. 46 из 2136 объявленных лотов прошли путем составления прямого договора.

В расследовании работ по государственным закупкам проанализированы цены средств индивидуальной защиты и масок. Там было приобретено: индивидуальный защитный костюм с рыночной ценой не более 2 тысяч сомов закуплен по 6 тысяч сомов, одна штука респираторной маски закуплена по 300-400 сомов. Но расследование показало, что рыночная цена масок от 30 сомов до 150 сомов. Выяснилось, одна штука одноразовой маски ценой не более 10 сомов закупалась оптом по 25 сомов.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2