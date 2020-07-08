ЖК, ты не скрывал болезнь?

Распространение коронавируса по Кыргызстану упирается в весну.

В начале было больше подозрений к вернувшимся из-за границы мигрантам, гостям, приехавшим из паломничества людям. В то время и ряд депутатов ЖК съездили в другое государство, депутаты во главе с вице-спикером Аидой Касмалиевой прошли через несколько проверок. В то время никто даже не представлял, что у ковида бывает такой тяжелый и легкий вид. Оказалось, можно находиться в тени, пролечиться и выздороветь. В то время этих депутатов проверили, вынесли заключение «все вышли чистыми». Здесь кажется, кроется какой-то подвох. Последнее сильное распространение пандемии почему-то значительно ударило со стороны «Белого дома», «Синего дома», тамошние сотрудники начали больше болеть. Были некоторые, кто открыто говорили, что сами себя лечат. Один бог знает, сколько не сказали об этом. В настоящее время всем известно о наличии многих депутатов в тяжелом состоянии. Из-за этого приходит мысль, может быть, резонны слова, что в какое-то время (болезнь) вышла из группы депутатов, а они скрывали? В то время регистрация с этой болезнью характеризовалась как очень плохая история, не поэтому ли изо всех сил старались скрыть? Как бы там ни было, на сегодняшний день количество больных резко увеличилось. Многие открыто говорят о своей болезни, просят помощи у общественности. Их ряды пополняются рядами тех же депутатов. Допустим, рано или поздно вся правда всплывет. Сейчас здоровье каждого из нас становится выше всего. Главное, чтоб все были здоровы, быстрей вылечились от плохой болезни, а в нашем народе снова установилось спокойствие и благополучие!

Источник: газета «Факты.kg» №14 от 08.07.2020/стр.2