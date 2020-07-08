Лечение коронавируса на дому: каких ошибок допускать нельзя

В то же время врач отметила, что при назначении больших доз витамина «С» необходимо помнить о возможном обострении заболевания почек, в частности, мочекаменной болезни.

Как правильно лечиться на дому от коронавирусной инфекции, рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории Казахстана Раушан Карабаева на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы говорим о том, что малосимптомные и бессимптомные больные должны лечиться на дому, они занимаются самолечением. Нужно отметить, что бессимптомные больные не требуют этиотропного и патогенетического лечения, а именно назначения противовирусных, антибактериальных, антитромботических препаратов. Такие пациенты должны лечиться лечебно-охранительным режимом, сбалансированным питанием с повышенным содержанием белка, им прописано обильное теплое питье, витамины «С» и «D». При повышении температуры жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и ибуфен», - пояснила Раушан Карабаева.

В то же время врач отметила, что при назначении больших доз витамина «С» необходимо помнить о возможном обострении заболевания почек, в частности, мочекаменной болезни.

«Если же у вас имеется высокая температура свыше 38 градусов, выраженные симптомы интоксикации, такие как боли в мышцах, выраженная слабость, головные боли, появился кашель, боли в грудной клетке, то следует обратиться к врачу и исключить развитие пневмонии. Для этого проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография», - добавила Раушан Карабаева.

В таких случаях, по словам доктора, полагается этиотропное лечение, которое проводится при коронавирусной инфекции, это назначение противовирусных препаратов.

«В настоящее время при лечении коронавирусной инфекции применяются следующие лекарственные препараты: это лопинавир/ритонавир, ремдесивир, фавипиравир. Однако назначение этих препаратов влечет за собой определенные риски, поскольку эти препараты обладают рядом побочных эффектов, таких как кардиотоксичность и гепатотоксичность. В связи с этим пациентам с малосимптомными и бессимптомными формами коронавирусной инфекции нет необходимости их применять. Они должны назначаться врачами и только в стационарных условиях», - объяснила Раушан Карабаева.

Следующий проблемный вопрос, ка отметила спикер, это применение антибактериальных препаратов.

«Коронавирусная пневмония - это пневмония вирусной этиологии, при которой антибактериальные препараты не должны использоваться стартово. Дело в том, что на сегодня мы видим, что многие пациенты, которые лечатся на дому, применяют большое количество разных групп антибиотиков, это не только не улучшает их прогноз, но может даже навредить. Это связано с тем, что антибиотики подавляют нормальный рост микрофлоры кишечника, которая ответственна за формирование иммунного ответа, и, соответственно, иммунитет такого пациента еще больше снижается», - резюмировала Раушан Карабаева.

Источник: Кабар