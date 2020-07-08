Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Посмотрим правде прямо в глаза…»

Говоря «просто пневмония» мы создаем условия для резкого распространения вируса…
Сказку «у нас нет коронавируса, народ умирает от пневмонии» первыми выпустили соседи таджики, потом обкладывали могилы умерших людей полиэтиленом, рассказывая вторую сказку «защита от дождя»…. Чем кончилось?
Нам тоже необходимо прекратить сказку «коронавирус –то-то, пневмония сё-то». Хотя бы сами себя не будем обманывать… утешать. У всех одна болезнь, симптомы одни, лечение одно… Тесты перестали работать, к тому же сейчас никто не сдает тесты… С пневмонией лежат больше 2 тысяч в больницах, никто не считает, сколько лежит и стонет дома…
Говоря «просто пневмония» мы создаем условия для резкого распространения вируса… Народ спокойно омывает покойников, спокойно укрывает саваном… Через два месяца наступят холода, не исключено, что наш народ сляжет с пневмонией…
Думаю, нет ничего лучше, чем прямо смотреть правде в глаза.
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.8
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