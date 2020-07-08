Москвич: Я в шоке от того, как в сложный период повел себя кыргызский народ

Гражданин отметил, что с такой взаимовыручкой у кыргызстанцев есть огромное будущее
Единством и взаимовыручкой в столь непростое время поразил кыргызский народ жителя Москвы Вадима Захаряева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Несколько слов о пандемии в Кыргызстане.
Я, конечно, в шоке от того, как повели себя кыргызстанцы в этот сложный для них период. Весь народ объединился, и каждый помогает как поможет. Кто-то дает помещения под обсервацию и открывает стационары, кто-то продукты и готовую еду, другие закупают медикаменты и СИЗ, третьи ищут все это подешевле и договариваются о поставках, собирают деньги, некоторые вообще бесплатно раздают кислородные подушки, концентраторы и лекарства.
Причем люди в это тяжелое время скидывают и по 100 и по 100 тысяч сомов. Все, независимо от того, в какой точке мира они находятся.
У кыргызского народа огромное будущее с такой взаимовыручкой. А если эти люди, проявившие себя сегодня, пойдут в органы управления государством, то и у государства будет будущее. Иначе ничего не изменится», - написал гражданин.
Источник: vesti.kg
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