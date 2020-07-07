(Фото) Имена 5 медработников, скончавшихся от коронавируса

На утро 7 июля в Кыргызстане зафиксировано 7 летальных исходов от коронавируса, в том числе скончались 2 медицинских работника.

Таким образом общее количество медицинских работников, умерших от коронавируса, достигло 5:

2 мая 2020 года на 58-м году жизни скончалась руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 Жузумкан Кокумбаева.

2 июня скончался 59-летний врач-фтизиатр центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Исмаилов Альберт Жумабекович.

30 июня скончалась врач-ординатор медицинской службы по городу Ош и Ошской области Жамал Тазабекова.

В Ошской межобластной больнице 7 июля скончался 62-летний медработник Артыкбай Эралиев.

На 61 году жизни скончался заведующий детским отделением Иссык-Кульской областной больницы Садыков Эдиль Ахмедович.

Источник: zdorovie.akipress.org