(Фото) Имена 5 медработников, скончавшихся от коронавируса

На утро 7 июля в Кыргызстане зафиксировано 7 летальных исходов от коронавируса, в том числе скончались 2 медицинских работника.
Таким образом общее количество медицинских работников, умерших от коронавируса, достигло 5:
2 мая 2020 года на 58-м году жизни скончалась руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 Жузумкан Кокумбаева.
2 июня скончался 59-летний врач-фтизиатр центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Исмаилов Альберт Жумабекович.
30 июня скончалась врач-ординатор медицинской службы по городу Ош и Ошской области Жамал Тазабекова.
В Ошской межобластной больнице 7 июля скончался 62-летний медработник Артыкбай Эралиев.
На 61 году жизни скончался заведующий детским отделением Иссык-Кульской областной больницы Садыков Эдиль Ахмедович.
Источник: zdorovie.akipress.org
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