Скончался экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Сапарбек Тынаев

6 июля скончался экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Сапарбек Мамбетович Тынаев.

Об этом сообщают в отделе реализации проектов по сельскому хозяйству.

С.Тынаев был менеджером нескольких проектов, также в течение двух лет работал директором Отдела реализации сельскохозяйственных проектов, а всего в организации проработал более 10 лет. В 2012 году был министром сельского хозяйства.

«В любой должности и на любом месте всегда оставался прежде всего Человеком с Большой буквы. Светлая добрая память о Сапарбеке Мамбетовиче Тынаеве будет всегда с нами», - написали коллеги.

Источник: kg.akipress.org