Скончался бывший посол России в Кыргызстане Валентин Власов

В ночь с 4 на 5 июля в возрасте 73-х лет скончался российский дипломат, бывший посол РФ в КР Валентин Власов.

Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Зорин.

“В ночь на 5 июля после тяжёлой болезни скончался Валентин Степанович Власов-российский государственный деятель, политик дипломат. Ему в августе исполнилось бы 74 года.

Это очень печальная новость для всех, кто знал этого замечательного человека. Валентин Степанович был человеком большой воли, мужества и доброты, надёжным другом. Прекрасный семьянин, патриот России он был там, где трудно: в Узбекистане, Чечне 90-х годов, Карачаево-Черкессии, работал в ЦИК“, – написал на странице в социальной сети Зорин.

Валентин Власов был чрезвычайным послом России в Кыргызстане с 2006 по 2012 год.

Источник: reporter.kg