Скончался бывший посол России в Кыргызстане Валентин Власов

В ночь с 4 на 5 июля в возрасте 73-х лет скончался российский дипломат, бывший посол РФ в КР Валентин Власов.
Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Зорин.
“В ночь на 5 июля после тяжёлой болезни скончался Валентин Степанович Власов-российский государственный деятель, политик дипломат. Ему в августе исполнилось бы 74 года.
Это очень печальная новость для всех, кто знал этого замечательного человека. Валентин Степанович был человеком большой воли, мужества и доброты, надёжным другом. Прекрасный семьянин, патриот России он был там, где трудно: в Узбекистане, Чечне 90-х годов, Карачаево-Черкессии, работал в ЦИК“, – написал на странице в социальной сети Зорин.
Валентин Власов был чрезвычайным послом России в Кыргызстане с 2006 по 2012 год.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!