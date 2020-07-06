Минздраву выделили дополнительно миллионы сомов. На что, зачем, почему

Средства доноров начали поступать, сегодня контракты заключаются, поставки начались.

«На прошлой неделе и на сегодня Минздраву выделили 110,8 миллиона сомов дополнительно», — сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

По ее словам, в том числе медицинским сотрудникам учреждений здравоохранения, работающим в очагах болезни, на компенсации выделено 17,8 миллиона сомов, на покупку расходных материалов по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции — 93 миллиона. Еще 49,3 миллиона сомов сейчас выделяется на аппараты искусственного дыхания.

«Средства доноров начали поступать, сегодня контракты заключаются, поставки начались. В то же время мы из республиканского бюджета на разные нужды выделяем средства», — подчеркнула Бактыгуль Жээнбаева.

Источник: 24.kg