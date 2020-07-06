Легкая форма COVID-19: Что делать и какие лекарства принимать?

Республиканский штаб распространил памятку о симптомах легкой формы коронавирусной инфекции.
При легкой форме у пациента температура тела повышается до 38°, возникает общая слабость, недомогание, потливость и другие симптомы простуды и гриппа.
При наличии таких симптомов необходимы полупостельный режим и обильное питье.
Кроме того, при повышении температуры можно принимать парацетамол или ибупрофен, но не чаще 3 раз в сутки и не более 3 дней.
Источник: zdorovie.akipress.org
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