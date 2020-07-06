От пневмонии умер врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров

От двусторонней пневмонии умер врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров.

Об этом сообщила Елена Баялинова на своей странице с Facebook.

Она написала, что 6 июля 2020 года после двухсторонней пневмонии ушел из жизни один из опытнейших специалистов здравоохранения Кыргызстана, врач-нейрохирург высшей категории Мукамбетомуров Бектемир Курбаналиевич, отличник здравоохранения, Заслуженный врач Кыргызской Республики, член Ассоциации нейрохирургов тюркских стран.

«Бектемир Курбаналиевич родился 5 января 1953 года в с.Эмгекчил Нарынской области. В 1976 году окончил КГМИ, в 1978 году - ординатуру, после окончания которой до 1993 года работал врачом в городской клинической больнице скорой медицинской помощи г.Бишкек. В следующие десять лет работал по специальности и возглавлял медицинские подразделения у себя на родине, в Нарынской области, а с 2003 года по сей день заведовал отделением нейротравмы №2 Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР.

Скромный труд нейрохирурга отмечен почетными грамотами Жогорку Кенеша, Минздрава КР и мэрии г.Бишкек.

Бектемир Курбаналиевич был добросовестным семьянином, воспитал пятерых детей, двух дочерей и трех сыновей», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар