За сутки от пневмонии скончались 18 человек.

Бишкек, "Саясат. kg". Из них 8 по республике и 10 в Бишкеке.

За сутки от пневмонии умерли 18 человек. Об этом сообщает 6 июля республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Из них 8 по республике и 10 в Бишкеке. Всего с марта от пневмонии скончались 195 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org