Темирлан Ормуков: Экстрадиция Жаныша Бакиева или привет генпрокурору Откурбеку Жамшитову!

Бишкек, “Саясат.kg”. Интересный пост написал гражданский активист Т.Ормуков.

- Я сегодня, 6 июля иду в Генпрокуратуру со скандалом по поводу очередного преступления экс-президента Атамбаева Алмазбека Шаршеновича…

Как известно, в бытность президентом Атамбаева, Генпрокуратура КР достаточно долго преследовала меня за стихи про этого самого Атамбаева. В последствии на меня было возбуждено уголовное дело на основании сфабрикованных фактов по заявлению депутата Бекешева, якобы за ложное сообщении о совершении преступления. Кроме этого, наложен арест на мое недвижимое имущество, оно до сих пор не снят. Стараниями депутата Бекешева один из его подручных подал иск оспаривая законность получения квартиры мною, которое рассматривается более двух лет судом Ленинского района г.Бишкек.

Вы спросите: «Причем здесь экстрадиция Ж.Бакиева?». А, притом, своим обращением в органы следствия по поводу экстрадиции Ж.Бакиева, я хочу объяснить и показать прокурорам различие между интересами государства и граждан. Дело в том, что 2 июля прокуратура Ленинского района вступила в судебный процесс по вышеупомянутому гражданскому делу и пыталась доказать, что получение квартиры мною каким-то образом затронула интересы государства. В ходе судебного процесса я достаточно долго объяснял прокурору, что в данном гражданском деле предметом спора является разногласие по вопросу распределения жилья среди инвалидов и интересы государства никак не затронуты. Однако, девушка помощница прокурора Ленинского района М.Кулжабаева уперлась и как заведенная твердила, что действия ответчика затрагивает интересы государства. Поэтому решил обратиться в генпрокуратуру чтобы показать, где действительно затронуты интересы государства и народа.

Уважаемый Откурбек Асилбекович, желание ваших сотрудников защитить интересы государства и народа достойна похвалы и уважения. Однако в вышеизложенных разбирательствах между инвалидами нет государственных интересов.

Где затронуты интересы государства излагаю ниже:

Как известно общественности, недавно бывший президент Атамбаев получил по заслугам. Однако, были упущены некоторые обстоятельства органами следствия и суда. В ходе следствия была установлена, что Атамбаев давал указание экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову организовать похищение Жаныша Бакиева и его доставку в страну, в обмен на криминального авторитета Азиза Батукаева. Как видно из материалов уголовного дела и из протоколов очной ставки Шамиля Атаханова с Атамбаевым, кыргызская сторона обязалось выпустить преступника Батукаева в лучшем виде, в свою очередь чеченская сторона обязывалось похитить Ж.Бакиева и доставить в КР. Обратите внимание - не произвести экстрадицию, а именно похитить?!

В таких действиях Атамбаева есть состав преступления, и подлежит тщательному расследованию. Возможно, найдутся те, которые скажут, что «без разницы как доставят Ж.Бакиева, главная чтоб доставили…». Однако, при таком подходе возникает вопрос, «зачем же нам тогда всякие межгосударственные, межправительственные договора и соглашения между генеральными прокурорами других стран «о выдаче, экстрадиции преступников?». Давайте тогда узаконим метод Атамбаева с Атахановым и начнем похищать из других стран своих беглецов. Мешок в руки и поехали за Шадиевым, Данияром Усеновым, по пути завернем в Москву и Акаева лысиной вниз в мешок, и «айда в Кыргызстан!!!». Чего нам боятся? Тем более, есть исполнитель в лице президента Чечни Рамзана Кадырова, который предоставит нам своих кунаков.

Господин Откурбек Асилбекович, мне известно, какой ответ вы предоставите на мое официальное заявление. «Ваше обращение за ВХ. №**** направлено в соответствии с подследственностью и т.д..». Следственные органы, естественно, откажут в возбуждении уголовного дела. Разумеется я обращусь к следственный судье, который также откажет. Конечно, я пойду обжаловать во вторую инстанцию суда, который оставит в силе судебный акт первой инстанции. Дальше мне придется обращаться в международные суды и правозащитные организации, так как судебные акты второй инстанции на постановление следственных судей в Верховном суде КР не рассматривается согласно новому УПК. Попутно придется закинуть телегу в посольство РФ к президенту В.В.Путину, чтоб получше следил за карликовыми президентами субъектов России. Ведь президент Чечни Рамзан Кадыров, соглашаясь с условиями Атамбаева по похищению Ж.Бакиева практически вступил в преступный сговор.

Как бы там не было, уважаемый Откурбек Асилбекович, вот где затронуты интересы государства, поэтому прошу объяснить своим подчиненным, где начинаются государственные интересы. Далее прошу не вмешиваться в разбирательства между инвалидами. Иначе мне придется самому объяснить, как говорил тов. Саахов из кинокомедии «Кавказская пленница», «не путать государственные интересы с личным….»

Завтра к судье Сыдыковой придет прокурор Садыкова, пожалуйста, обеспечьте её доказательствами по государственным интересам в моем гражданском деле…