(Видео) Вспышка коронавируса в Центральной Азии: власти вновь вводят ограничения

Спустя несколько недель после перезапуска предприятий и ослабления карантина в Центральной Азии отмечен резкий всплеск новых случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вынуждает власти вновь ввести ограничения. Но не все правительства признают реальность коронавируса.

Через несколько недель после выхода из длительного карантина, который нанес ущерб хрупкой экономике стран Центральной Азии, всплеск случаев инфицирования коронавирусом заставил власти вновь ввести ограничения, которые закроют предприятия и оставят людей без работы.

Много работы во время пандемии — у медицинских работников и могильщиков.

— Прежде мы хоронили до пяти человек в месяц. Последние два-три дня хороним по шесть-семь человек, — сказал 25 июня Азаттыку Турганбек Отебаев, работник кладбища близ Актобе, города на северо-западе Казахстана.

В узбекском городе Бухаре правительство распорядилось ограничить передвижение общественного транспорта и закрыть с 1 июля некоторые рынки из-за «увеличения среди населения количества заражений», написали государственные СМИ.

Государственная спецкомиссия по борьбе c коронавирусом в Узбекистане сообщила 30 июня, что торговые центры и рынки по всей стране будут закрываться в выходные дни для проведения широкомасштабных санитарно-дезинфекционных работ.

В самой густонаселенной стране Центральной Азии Узбекистане, в которой проживает 32 миллиона человек, в последнее время регистрируется не менее 230 новых случаев в день, хотя реальное число заражений остается неизвестным из-за нехватки тестов и заниженных данных, в чем винят представителей власти.

В Казахстане 1 июля было объявлено о планах ввести двухнедельный карантин, который должен вступить в силу с 5 июля. О новых ограничительных мерах заявили после резкого скачка заражений COVID-19 в последние три недели.

Президент Касым-Жомарт Токаев приказал чиновникам ввести «меры, аналогичные строгому карантину», которые действовали в Казахстане с 16 марта по 11 мая.

Число подтвержденных случаев заражения по состоянию на 2 июля возросло до 42 574, по сравнению с примерно 5 000 в середине мая, когда Казахстан — крупнейшая экономика в Центральной Азии — ослабил меры общенационального карантина.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 1 509 человек, сообщил правительственный ресурс coronavirus2020.kz 2 июля.



Число новых случаев инфицирования также возросло в Кыргызстане, где правительство заявляет, что кризис оказал колоссальное давление на переживающую тяжелые времена систему здравоохранения страны.

ВТОРАЯ ВОЛНА ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВОЙ?

Официальные лица в Казахстане начали бить тревогу по поводу всплеска новых случаев в середине июня, когда правительство планировало постепенно открывать крупные торговые центры, кинотеатры и театры.

Вместо этого власти были вынуждены еще раз ужесточить ограничения.

В Алматы, втором по величине городе Казахстана, с 15 июня сокращены часы работы всех базаров и магазинов. Аналогичные ограничения коснулись работы ресторанов, продуктовых магазинов и рынков в Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

Во многих казахстанских больницах не хватает коек — увеличивается число госпитализаций людей с симптомами COVID-19. В стране также отмечен беспрецедентный рост заболеваемости тяжелой пневмонией, зачастую с летальным исходом. Пневмонию у пациентов, как правило, провоцирует COVID-19.

Не просто пневмония, а следствие коронавируса? Всплеск в регионах (26 июня):

30 июня министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что в последнее время ежедневно регистрируется 2 500 новых случаев пневмонии.

В Кыргызстане глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов сообщил, что в медучреждение поступает большое количество звонков от жителей Бишкека с жалобами на симптомы, напоминающие пневмонию. По словам Шаяхметова, это очень необычно для летнего сезона.

Заболеваемость пневмонией также на подъеме в Таджикистане, хотя представители здравоохранения почти в каждой стране Центральной Азии говорят, что результаты тестов пациентов на коронавирус, как правило, отрицательные.

СОМНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Установить соответствующую действительности статистику коронавируса в Центральной Азии трудно. Критики обвиняют власти том, что в большинстве стран данные о случаях COVID-19 не являются полными.

За исключением Казахстана, по всему региону показатели диагностирования остаются крайне низкими. Также медицинские эксперты подвергают сомнению надежность наборов для тестирования на коронавирус.

В Таджикистане врачи областных больниц говорят, что у них нет доступа к тестам на коронавирус и им приходится отправлять образцы в столицу Душанбе.

Два руководителя больниц сообщили Таджикской редакции Азаттыка, что из-за отсутствия тестов причиной смерти они указывают пневмонию у всех умерших с явными симптомами COVID-19.

По состоянию на 30 июня в Таджикистане зарегистрировано 5 954 случая заражения коронавирусом, в то время как число смертей (52) оставалось неизменным в течение нескольких дней.

Но расследование Таджикской редакции Азаттыка показало, что официальные данные значительно ниже цифр смертности, которые удалось собрать и установить местным активистам и медикам.



Как сообщается на созданном группой активистов веб-сайте kvtj.info, число смертей от коронавируса по состоянию на 14 июня составило 437. Эти данные основаны на сообщениях родственников, органов здравоохранения, местных чиновников и соцсетей. Таджикской редакции Азаттыка удалось подтвердить более чем 150 случаев из 437 смертей от предположительно коронавирусной инфекции.

Таджикские власти заявляли, что до 30 апреля в стране не было случаев заболевания коронавирусом. До этого чиновники преследовали журналистов, которые ставили под сомнение рост похожих на пневмонию подозрительных случаев заболевания.

Туркменистан, самая скрытная и репрессивная страна в Центральной Азии, не зарегистрировал ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Но различные источники в сфере здравоохранения сообщили Туркменской редакции Азаттыка, что случаи COVID-19 были зарегистрированы почти во всех регионах Туркменистана, несмотря на отрицание правительства.

Вначале власти страны отказали делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в посещении страны, но на прошлой неделе Ашгабат пошел на попятную и заявил, что должностные лица ВОЗ могут приехать. Но визит еще не состоялся.



По сообщениям, что среди тех, кто заразился коронавирусом в Туркменистане, есть несколько медработников.

Двое врачей скончались от COVID-19 в инфекционной больнице в Чоганлы неподалеку от Ашгабата, в то время как несколько других медработников заразились вирусом в различных региональных медицинских учреждениях, сообщили источники Туркменской редакции Азаттыка.

Президент Казахстана Токаев говорит, что его правительству «нечего скрывать от международного сообщества» и он хочет показать «реальную ситуацию» в стране. 29 июня он заявил, что Казахстан способен проводить около 28 тысяч тестов в день.

1 июля официальный сайт казахстанской статистики коронавируса coronavirus2020.kz прекратил практику исключения из общего числа заразившихся «бессимптомных носителей». До этого они в ежедневный отчет правительства о новых случаях инфицирования не включались. Критики называли этот метод «манипулированием» статистикой.

Например, 30 июня официально сообщили о 492 новых случаях заболевания коронавирусом за предыдущие сутки

Но эта цифра не включала 1 003 человека, у которых был положительный тест на коронавирус, но клинических симптомов выявлено не было. Сайт сообщал о бессимптомных случаях отдельно.

По словам главы общественной организации «Аман-Саулык» доктора Бахыт Туменовой, из-за такого метода создается искаженная и вводящая в заблуждение картина.

— «Бессимптомники» являются такими же заразными, как и те, у которых есть клинические проявления. Также во время пандемии, когда пациент умирает от обостренного коронавирусом основного хронического заболевания, основной причиной смерти должна быть указана COVID-19, — сказала Туменова Азаттыку.



Страны Центральной Азии до настоящего времени сообщали об относительно низких показателях смертности от коронавируса, поскольку они, в отличие от большинства стран Запада, включали в статистику только те летальные исходы, при которых заболевание COVID-19 указывалось как основная причина смерти.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Токаев поручил местным акимам предоставить системе здравоохранения ключевые ресурсы на время нового раунда карантина. Он также распорядился увеличить количество коек в инфекционных больницах на 50 процентов к концу июля, «учитывая возможность начала второй волны пандемии».

Правительство Казахстана собирается провести совещание, чтобы обсудить влияние кризиса на экономику, включая меры по сохранению рабочих мест и экономической активности.

В апреле богатая энергоресурсами страна пообещала направить около 13,5 миллиарда долларов США на поддержку своих граждан и малого бизнеса во время пандемии.

Другие страны Центральной Азии еще не разработали конкретные планы действий по эффективному преодолению кризиса и поддержке своих граждан, многие из которых находились в крайне бедственном финансовом положении еще до начала пандемии в нынешнем году.

Таджикистан и Кыргызстан немного повысили заработную плату работникам здравоохранения и оказали гуманитарную помощь семьям с низким доходом.

— Пандемия или не пандемия, я никогда не чувствовал себя защищенным моим правительством. Мое положение зависит от ситуации в России. Так было всегда, — сказал Ганижон, таджикский трудовой мигрант из Тюменской области России.

Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.

Источник: Азаттык