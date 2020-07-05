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За прошедшие сутки от пневмонии скончались 26 больных

За сутки от пневмонии умерли – 26 человек.

За прошедшие сутки от пневмонии скончались 26 больных. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается, из них в Бишкеке - 17 человек, остальные 9 - по республике.

Всего с марта этого года скончались 177 человек.

Источник: Кабар

 

           

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