За сутки от пневмонии умерли – 26 человек.
За прошедшие сутки от пневмонии скончались 26 больных. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщается, из них в Бишкеке - 17 человек, остальные 9 - по республике.
Всего с марта этого года скончались 177 человек.
Источник: Кабар
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