Камчыбек Ташиев и его супруга госпитализированы с пневмонией

Камчыбек Ташиев болел дома, у него поднялась температура.

У Камчыбека Ташиева и его супруги выявили пневмонию, они госпитализированы. Информацию подтвердил брат политика Шайырбек Ташиев.

По его словам, Камчыбек Ташиев болел дома, у него поднялась температура. Вчера они обратились в больницу в столице, ему диагностировали острую двустороннюю пневмонию.

Источник: turmush.kg