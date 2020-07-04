ЦИК опубликовала обращение к участникам избирательного процесса

Указом президента КР «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша» от 2 июля 2020 года УП № 139 назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва на 4 октября 2020 года.

Опубликовано обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации, членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса, утвержденное решением ЦИК КР сегодня, 3 июля, на заседании.

Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации, членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса:

«Уважаемые избиратели, члены избирательных комиссий, представители политических партий, средств массовой информации, участники избирательного процесса!

Указом президента КР «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша» от 2 июля 2020 года УП № 139 назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва на 4 октября 2020 года.

Уважаемые граждане КР, избиратели!

Право избирать депутатов Жогорку Кенеша имеют граждане КР, достигшие 18 лет.

Избирательные права граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами в период выборов, обеспечиваются государственным органом, ведающим вопросами иностранных дел, через свои дипломатические представительства и консульские учреждения.

Граждане КР, проживающие или находящиеся за ее пределами, голосуют на избирательных участках, образуемых по предложению органа, ведающего вопросами иностранных дел, по согласованию с соответствующими органами страны аккредитации, как правило, на территории дипломатических представительств, консульских учреждений КР, представительств государственных органов КР за рубежом.

В список избирателей включаются все граждане КР, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, установленном Законом КР «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру в Центрах обслуживания населения по месту жительства, также во время выборов – в пунктах сбора биометрической регистрации на территории аэропортов и ж/д вокзалов.Идентификация избирателей по биометрическим данным очень важна, чтобы исключить голосование за другого избирателя и фальсификацию итогов выборов.

На государственном портале www.tizme.gov.kg за 80 календарных дней до дня выборов, т.е. до 16 июля 2020 года будет размещен предварительный список избирателей, где Вы можете уточнить данные о себе.

Также предварительный список избирателей будет вывешен на соответствующих избирательных участках для ознакомления за 70 календарных дней до дня голосования т.е до 26 июля 2020 года.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия Вас в списке избирателей, Вы вправе обратиться в срок не позднее 15 календарных дней до дня голосования, т.е. до 20 сентября 2020 года в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца (форма № 1) с приложением к нему копии паспорта гражданина КР (а для лиц, проживающих или находящихся за пределами КР - копия паспорта гражданина КР, а при его отсутствии - копия общегражданского паспорта гражданина КР, служебного или дипломатического паспорта); при этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

В этот период с 26 июля до 20 сентября 2020 года избиратель также вправе обратиться с заявлением в электронном виде через сервис «кабинет избирателей» на государственном портале с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Избиратели также вправе изменить свой избирательный адрес на тот адрес, по которому они будут находиться на день голосования, подав лично заявление установленного образца (форма № 2) в участковую избирательную комиссию (пройдя биметрическую идентификацию) либо в электронной формате, пройдя авторизацию.

Данные заявления незамедлительно направляются участковой избирательной комиссией в уполномоченный государственный орган для рассмотрения.

Уважаемые представители политических партий КР

В течение 5 календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР (далее - ЦИК КР) избирательную комиссию письменное уведомление об участии в выборах с указанием имени и данных уполномоченного представителя политической партии, обладающего правом подписи на избирательных документах, требуемых от политической партии в соответствии с настоящим конституционным Законом. Письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии.

Право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке не менее чем за 6 месяцев до дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Политическая партия согласует с ЦИК КР краткое наименование и эмблему, используемые в избирательных документах, в случаях если они отличаются от наименования и эмблемы, описание которых содержится в ее уставе. Изменение наименования и эмблемы политической партии после их представления в ЦИК КР не допускается до окончания избирательного процесса.

В соответствии с Конституционным законом КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 21 года, обладающий избирательным правом.

Согласно частей 1, 2 статьи 60 вышеуказанного конституционного Закона выдвижение списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов, т.е до 20 августа 2020 года.

Решение политической партии о выдвижении списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принимается тайным голосованием. Выдвижение списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша осуществляется на съезде (конференции) политической партии, собрании (конференции) ее регионального отделения. Политические партии не вправе выдвигать кандидатами лиц, являющихся членами иных политических партий.

При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство:

- не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;

- не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 65 кандидатов;

- не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 65 кандидатов;

- не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 50 кандидатов.

Список кандидатов, выдвинутый политической партией и заверенный подписью и печатью политической партии, представляется в ЦИК КР.

Регистрация списка кандидатов в депутаты заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, т.е до 4 сентября 2020 года.

В порядке содействия политическим партиям в регистрации кандидатов, на официальном сайте ЦИК КР размещены формы заявлений, подготовлен сборник методических материалов и нормативных актов для партий, участвующих в выборах. по вопросам участия в выборной кампании: по вопросам агитации, финансирования избирательной кампании и избирательных споров. В ближайшее время будут проведены информационно-разъяснительные семинары по вопросам участия в выборах.

Уважаемые члены территориальных и участковых избирательных комиссий!

Основными принципами нашей с вами работы являются законность, открытость, коллегиальность, прозрачность, справедливость, гласность, беспристрастность. От наших с вами действий будет в значительной мере зависеть уровень доверия населения ко всему избирательному процессу. Уверены, любовь к Родине, высокое чувство гражданского долга и ответственности перед обществом позволит нам провести законные, прозрачные и достоверные демократические выборы!

Со своей стороны, Центральная избирательная комиссия примет все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности членов избирательных комиссий.

Уважаемые представители средств массовой информации и интернет-изданий!

Согласно закону, информационное обеспечение выборов включает в себя информирование граждан, предвыборную агитацию и призвано способствовать осознанному и свободному волеизъявлению граждан, гласности выборов. Для участия в агитационном процессе СМИ и Интернет-издания должны пройти аккредитацию в Центральной избирательной комиссии.

Необходимо подать в письменной форме заявку в ЦИК КР в целях прохождения аккредитации.

Сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации СМИ и Интернет-издании должны быть представлены в ЦИК КР соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, владельцем интернет-издания не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов в целях аккредитации. При этом размер оплаты за телевещание или печатную площадь должен быть одинаковым для всех партий и не превышать стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

ЦИК КР вправе отозвать аккредитацию средств массовой информации или Интернет изданий в случае нарушения ими требований избирательного законодательства.

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования, т.е с 4 сентября до 08:00 часов 3 октября 2020 года.

Для участия в информационном освещении выборов агитация не требуется.

Представители средств массовой информации и Интернет-изданий, принимающие участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;

2) знакомиться с протоколом избирательной комиссии;

3) получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов;

4) осуществлять фото-, видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения голосования - с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая тайны голосования избирателей, не мешая ходу голосования и подведению итогов голосования;

5) носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и отчества, наименования организации, которую они представляют.

ЦИК КР призывает средства массовой информации активно участвовать в информационной кампании и, в свою очередь, готова предоставлять всю необходимую информацию о ходе и правилах избирательной кампании, кандидатах и партиях, участвующих в выборах, деятельности избирательных комиссий.

www.shailoo.gov.kg – официальный сайт ЦК КР,

www.tizme.gov.kg – портал списка избирателей,

Уважаемые избиратели, члены избирательных комиссий, представители политических партий, средств массовой информации, участники избирательного процесса!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КР и в мире в целом, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации мероприятий (проведение съездов, дебатов, встреч) необходимособлюдать санитарно-эпидемиологические правила:

- проведение дезинфекции помещений и поверхностей;

- соблюдение дистанции в 1,5-2 метра друг от друга;

- использование санитайзеров, одноразовых масок и перчаток;

- контроль температуры участников;

- постоянная дезинфекция используемых материалов и предметов.

Со стороны ЦИК КР во взаимодействии с правительством КР также будут приняты меры по санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья избирателей, членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.

Для того чтобы выборы состоялись в правовом русле, необходимо строго соблюдать требования норм избирательного законодательства, а во взаимодействии с другими участниками выборного процесса проявлять взаимное уважение и терпимость.

ЦИК КР, со своей стороны, открыта для всех участников избирательного процесса, гарантирует прозрачность и приложит максимум усилий для того, спокойной, стабильной атмосфере и создаст все необходимые условия для полной реализации избирательных прав граждан нашей страны».

Источник: Кабар