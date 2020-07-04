Мы попали в сложную ситуацию по вине болтунов, твердящих «болезни нет, это политика»

В стране усилилась коронавирусная болезнь.

В социальных сетях говорится об увеличении числа заболевших. В последнюю неделю положение ухудшилось. По состоянию на 2 июля за одни сутки заразились болезнью 526 человек, 4 человека скончались. Стал рекордным показателем после зарегистрированного в предыдущие сутки. Тем самым общее количество заболевших в стране достигло 6261, из них 66 больных умерли, 2530 выздоровели. По всему миру болезнь чрезвычайно усилилась. К полудню 2 июля в мире заразились 10 694 060 человек, из них умерли 516 210, половина выздоровела.

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая 30 июня в Жогорку Кенеше, особо остановился на болезни, повергшей страну в тяжелое положение. Он отметил: хотя не дано разрешения на тои-аши, некоторые приглашают много людей, проводят мероприятия, расценил это как злоупотребление против всего кыргызского народа. «Особенно в городе Бишкеке увеличилось количество заразившихся болезнью. Основной причиной этого является несоблюдение медицинских требований.

К сожалению, в общественных местах, производственных предприятиях, транспорте, крупных торговых центрах не соблюдаются санитарно-гигиенические правила. Снова началось проведение аш-тоев с участием большого количества людей, других торжеств с большим скоплением народа. В то время как все ветви власти объединились, и весь народ вкладывает имеющиеся силы в обуздание коронавирусной болезни, вызывает сожаление отсутствие совести, чувства уважения к народу у тех, кто проводят той, ни с кем не считаясь.

В последнее время именно из-за этих массовых мероприятий увеличивается число зараженных инфекцией. Республиканский штаб, местные власти, у вас нет права притворяться неслышащими, невидящими такие неуместные выходки! Надо принимать законные меры ко всем, кто не выполняет соответствующие требования.

Настала пора Республиканскому штабу рассмотреть в официальном порядке запретительные меры к таким тоям-виновникам ухудшения положения. Невозможно победить болезнь, пока каждый из нас с ответственностью не изменим сознание. Множество наших граждан все еще не придают значения серьезной опасности этой болезни. Народ верит некоторым говорящим «болезни нет, это политика», люди вот-вот станут жертвами ложного слова. Повторно напомню – и сейчас сохраняется опасность данной болезни. От нее не один лишь Кыргызстан страдает. Страдает весь мир, многие в отчаянии»,- сказал президент.

Сказанное им обоснованно, потому что некоторые политики, ведущие себя по отношению к власти наподобие злобно-сварливых тетушек, проводят противоположную агитацию, отвлекают народ от необходимости уберечься. К сожалению, и сейчас не успокаиваются, устраивают переполох в общественности. Так, на прошлой неделе Адахан Мадумаров в интервью сказал: «Пандемия это ложь, большие страны провели учения». Можем назвать это чрезмерной безответственностью.

По причине такой зловредной глупости многие граждане отнеслись с безразличием к рекомендациям, подвергаются болезни, а некоторые прощаются с жизнью. Неспроста журналист Олжобай Шакир твердит с негодованием: «В распространение коронавируса велик вклад Мадумарова». Возмущен также главный пульмонолог, председатель научно-консультативного совета по лечению коронавирусных больных Талантбек Сооронбаев, говоря: «Из-за того, что некоторые провокаторы сеют раздор и переполох в общественности, распространяют неправильную информацию, коронавирус усилился».

Обеспокоенный здоровьем народа Талантбек Сооронбаев ага остановился на том, что в летнее время не регистрируется много как сейчас случаев пневмонии с повышением температуры тела. Простой ОРВИ усиливается осенью-зимой, поэтому обоснованно всех больных называть коронавирусными. «Сейчас люди болеют группами. Например, если дома кто-то один заболеет, то заболевают все живущие там. Коронавирус такая быстро распространяющаяся инфекция. Не надо бояться болезни. Тем не менее, каждый человек должен соблюдать порядок, чистоту, быть ответственным.

Сейчас большинство не выполняет рекомендации врачей. Если на то пошло, ходят на той, гуляют по улице, дистанции не придерживаются, если зайдете в маршрутку, почти все сидят без масок. Проводят различные собрания, встречи. В настоящее время во многих государствах мира эти вещи запрещены. А у нас все наоборот, куда-то пойдет, там по 20-30 человек столпятся в очереди. Каждый гражданин должен был бы точно исполнять гигиенические нормы.

Мне каждый день звонят множество людей, говорят о повышении температуры тела, замечают признаки болезни. Некоторые вполне себе образованные, ученые люди. Сказали что, несмотря на болезнь, выходят на улицу, ходят в поликлинику, делают рентген, самостоятельно получают уколы, продолжают посещать магазины, ходят на работу. Сколько человек за это время он заразил? Ведь очень многих. Человек с проявившимися симптомами должен быть в изоляции. Никуда из дома не выходя, можно связаться с врачом по телефону. Коронавирус распространяется чрезвычайно быстро. Особенно сложно пожилым, старикам, имеющим хронические болезни людям. Их надо обособить. Те, у кого отрицательный ПЦР-тест на ковид-19, но есть пневмония – все коронавирусные. Их нельзя рассматривать отдельно от нынешней пандемии. Подчеркну еще одну вещь. Сейчас не надо отвлекать народ, и себя обманывать, говоря «я просто простыл», или «у меня ангина», не надо бежать от признания вируса.

Оставьте нам сферу научного подтверждения, для этого работаем мы – специальные врачи, специалисты. Эту болезнь можно победить, если не говорить разных слов, отвлекающих народ, а дисциплинированно выполнять данные рекомендации. Да еще появляется много людей, лежащих дома, будоражащих народ в соцсетях, опровергая сказанные нами указания и рекомендации «пустые слова». Все это не есть хорошо.

Пандемия распространилась у нас, мы все должны признать это, а заболевшие пусть сразу изолируются. Заболевшие в легкой форме могут вылечиться дома. Сейчас медики работают беспрерывно днем и ночью. Некоторые «так называемые эксперты» критикуют нас, морочат голову народу. Хотел бы призвать: «Прекратите! Достаточно, из-за таких болтливых мнений сейчас мы столкнулись с тяжелой ситуацией». В завершение такого открытого интервью СМИ Т.Сооронбаев подытожил: «Не наши врачи, а считающие сами себя «врачом» некоторые провокаторы дезинформируют общественность, распространяют неправильную информацию».

Помнится, один наш соотечественник, работавший в милиции, оказался на голову выше Мадумарова, уводящего народ с правильной дороги в противоположную сторону словами «коронавируса нет, пандемия это ложь». Этот милиционер, даже находясь при смерти, обратился к населению с обращением «будьте осторожны, оказывается, эта болезнь не игрушка». Точней, от этой болезни умер Бердибай Элакунов – старший лейтенант службы криминальной милиции Ленинского РОВД города Бишкека. Борясь с коронавирусом, собрав силы, он обратился: «Будьте бдительны! Оказывается, это крайне опасная болезнь. Поэтому будьте осторожны. Носите маску. В Национальном госпитале полно народа. Скольких не берут. Служба Скорой помощи постоянно подвозит людей». К сожалению, на следующий день он умер. Пусть земля ему будет пухом, желаем его близким мужества.

Во вторник скончалась врач-ординатор лечебного центра МВД в Оше 70-летняя Жамал Тазабекова. При исполнении служебных обязанностей она заразилась болезнью КОВИД-19, была госпитализирована 22 июня в отделение инфекционных болезней Ошской горбольницы. К сожалению, не смогла вылечиться от инфекции, умерла. Тем самым в стране умерло 3 врача. Есть выражение «береженого бог бережет. Так и здесь, давайте твердо держаться правила, носить маску, соблюдать чистоту. Пусть Создатель ниспошлет народу мир, убережет от болезни. Будем живы-здоровы, родичи!

Источник: газета «De факто» №19 от 03.07.2020/стр.11