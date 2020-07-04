В Кыргызстане на утро 4 июля выявлено 327 новых случаев коронавируса. Всего 7094 случая

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода, всего умерли 78 человек.

В Кыргызстане на утро 4 июля выявлено 327 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.

Они выявлены:

- в Бишкеке – 149

- в Чуйской области – 65

- в городе Ош – 45

- в Нарынской области – 22

- в Иссык-Кульской области – 17

- в Баткенской области – 12

- в Ошской области – 8

- в Жалал-Абадской области – 8

- в Таласской области – 1

Все 327 новых случаев коронавируса выявлены среди контактных лиц.

Таким образом, на 4 июля в Кыргызстане подтверждено 7094 случая коронавируса.

В целом из зарегистрированных случаев 3631 женщина и 3463 мужчины. Среди новых случаев 185 женщин и 142 мужчин.

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода, всего умерли 78 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org