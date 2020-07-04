В Кыргызстане на утро 4 июля выявлено 327 новых случаев коронавируса. Всего 7094 случая

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода, всего умерли 78 человек.
В Кыргызстане на утро 4 июля выявлено 327 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.
Они выявлены:
- в Бишкеке – 149
- в Чуйской области – 65
- в городе Ош – 45
- в Нарынской области – 22
- в Иссык-Кульской области – 17
- в Баткенской области – 12
- в Ошской области – 8
- в Жалал-Абадской области – 8
- в Таласской области – 1
Все 327 новых случаев коронавируса выявлены среди контактных лиц.
Таким образом, на 4 июля в Кыргызстане подтверждено 7094 случая коронавируса.
В целом из зарегистрированных случаев 3631 женщина и 3463 мужчины. Среди новых случаев 185 женщин и 142 мужчин.
За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода, всего умерли 78 человек.
Источник: zdorovie.akipress.org
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