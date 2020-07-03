Мэрия Бишкека: Выявлены факты угроз водителям маршруток

В связи с временными ограничениями работы общественного транспорта начались провокации
В Бишкеке общественный транспорт выходит на линии согласно временному графику, с 7 до 10 утра и с 17 часов и до 21 часов вечера.
Сегодня утром выявлены факты провокаций и угроз водителям маршруток. Хотя есть ряд водителей, которые также выступили против временных ограничений. По каждому факту проводится работа, оказывается помощь каждому водителю в это сложное время.
Прямо сейчас на местах работают сотрудники управления городского транспорта (УГТ) совместно с патрульной милицией (УПСМ), которые помогают обеспечить порядок и график работы общественного транспорта.
Отметим, что сегодня на линию вышли порядка 900 маршруток.
Дорогие горожане! Пожалуйста, оставайтесь дома! Не рискуйте жизнью. Временные ограничения были введены ради общей безопасности.
Мэрия Бишкека
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