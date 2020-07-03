Текебаев: Ситуация тяжелая. Ни шагу назад!

Лидер партии «Ата Мекен», экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев в связи с пандемией COVID-19 вчера, 2 июля, сделал видеообращение к правительству, народу и предпринимателям.

Как отмечает политик, во время двухмесячного карантина правительство и народ продемонстрировали, что не готовы бороться с вирусом. Ученые должны были научить по итогам полугодового опыта, как бороться с COVID-19, как лечиться.

«Прошло 2 месяца. В Кыргызстане жаркая погода. Мы все вышли на улицы, полагая, что с наступлением жары вирус исчезнет. Посещали тои, мероприятия с благословением, вышли на митинг. Тяжёлые последствия не заставили себя долго ждать. Сегодня умирают десятки людей. Число заболевших может еще больше увеличиться. Ситуация крайне тяжёлая. На протяжении двух месяцев не оказались готовы ни правительство, ни мы. Ни правительство, ни мы сами не показали ответственности», — отмечает Текебаев.

Он подчеркнул, что правительство должно создать условия для обеспечения доступа граждан к медицине. У правительства недостатков много, но сейчас не время критиковать.

«Все мы должны осознать ответственность, создать непроницаемый фронт. Как на фронте — ни шагу назад! За нами наши семьи, родители, дети. Все как один должны быть ответственными. Как бороться с вирусом? Это по силам каждому из нас. Для этого требуется дисциплина, соблюдение дистанции и элементарных карантинно- санитарных правил», — заключил Текебаев.

Источник: media-center.kg