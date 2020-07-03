Сабырбек Жумабеков: Не мучайтесь дома, приезжайте сами, не дожидаясь скорой помощи

Бишкек, "Саясат. kg". Врач Сабырбек Жумабеков сообщил на своей странице в соцсети, что при содействии Минздрава на авиабазе «Ганси» удалось открыть фиилиал БНИЦТО.

Там лечат больных с атипичной формой пневмонии, работают врачи и медсестры из БНИЦТО, которые прошли соответствующее обучение. Больных лечат согласно принятому Минздравом протоколу. Пока отделение рассчитано на 100 койко-мест, но при необходимости можно увеличить до 200 койко-мест.

«Туда больные могут приезжать на своем транспорте, не дожидаясь карет скорой помощи. Не мучайтесь дома, сразу приезжайте. Места всегда будут. Если наши койко-место будут заполнены, будут развернуты другие. Не мучайтесь, лежа дома. Мы не пожалеем для вас помощи, которую можем дать. Один из организаторов — Министерство здравоохранения, им большое спасибо», — написал С. Жумабеков.

Не прошло и часа после этого сообщения, как появилось второе, в котором говорится, что новый филиал заполнен пациентами.

«Уважаемые заболевшие, филиал, который мы открыли, заполнен. Минздрав открыл новый по адресу ул. Интергельпо-1, отправляйтесь туда», — написал врач.