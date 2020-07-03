Бабанов перечислит собственные средства на зарплату медиков

Бишкек, "Саясат. kg". Вследствие ситуации, сложившейся в Кыргызстане, Омурбек Бабанов выразил намерение оказать помощь.

Судя по написанному им в соцсетях, всего он перечислит 5 миллионов сомов.

Из них 3 миллиона сомов будут переведены Министерству здравоохранения на зарплату медиков, а 2 миллиона сомов будут розданы 2000 пенсионерам, каждый из которых получит по 1000 сомов на приобретение необходимых лекарств.