Бабанов перечислит собственные средства на зарплату медиков

Бишкек, "Саясат. kg". Вследствие ситуации, сложившейся в Кыргызстане, Омурбек Бабанов выразил намерение оказать помощь.
Судя по написанному им в соцсетях, всего он перечислит 5 миллионов сомов.
Из них 3 миллиона сомов будут переведены Министерству здравоохранения на зарплату медиков, а 2 миллиона сомов будут розданы 2000 пенсионерам, каждый из которых получит по 1000 сомов на приобретение необходимых лекарств.
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