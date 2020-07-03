Вице-мэр Бишкека: Мы дали поручение «Газпрому» снизить стоимость газового отопления

Мирлан Амантуров сообщил, что многие сотрудники муниципалитета сейчас болеют, но службы продолжают работать в штатном режиме
Бишкек начинает готовиться к отопительному сезону. Об этом на брифинге заявил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.
По его словам, во всех 47 жилмассивах установлены газовые трубы, и в ближайшее время мэрия закупит 128 тысяч тонн угля — это на 40 тысяч тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Количество закупаемого топлива уменьшилось потому, что 11 тысяч жителей подключились к газовому отоплению.
- К сожалению, не все могут подключить газовое отопление,- признал Амантуров. - Мы дали поручение «Газпрому» снизить стоимость и поручили банкам дать отсрочку бишкекчанам от 3 до 5 лет, чтобы каждый человек в течение 5 лет платил по 200-300 сомов в качестве абонентской платы. В течение 3-5 лет можно будет рассчитаться за подключение к газу.
Кроме того, чиновник добавил, что такие муниципальные предприятия, как «Бишкекасфальтсервис», «Бишкекзеленхоз» и «Бишкексвет», выполнили план по производственной программе за 2020 год на более чем 65 процентов. В настоящее время многие муниципальные сотрудники заболели. Однако мэрия продолжает работать в штатном режиме.
Он напомнил, что 5 июля должен был открыться «Парк здоровья» площадью 11 га. Однако из-за напряженной эпидемиологической ситуации открытие отложили на 15 июля.
Источник: vesti.kg
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