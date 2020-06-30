Голос бизнеса услышан: в Кыргызстане отменено действие Единого депозитного счета

Правительство Кыргызстана отменило действие Единого депозитного счета, который был создан два года назад для «учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях».

Об этом сообщили в Международном деловом совете.

Постановлением правительства КР от 22 июня 2020 года № 393 «Об утверждении Порядка зачисления и учета денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных и надзорных органов Кыргызской Республики» также введен новый порядок зачисления и учета таких денежных средств. Теперь они будут поступать непосредственно в соответствующие бюджеты.

Напомним, действие Единого депозитного счета вызвало массу критики и жалоб со стороны бизнеса. «Получилось, что норма о пополнении Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией сама привела к нарушениям закона и коррупционным проявлениям при взаимоотношении с бизнесом. Правоохранительные органы, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходили за рамки своих полномочий и создавали искусственные препоны деятельности бизнеса», — отметили в МДС.

Предприниматели жаловались, что вместе того, чтобы легализовать теневой бизнес, фискальные органы проводили необоснованные проверки добросовестных предпринимателей, штрафовали их и требовали авансовых платежей.

«В течение последних двух лет в нашу ассоциацию поступало все больше обращений от компаний крупного и среднего бизнеса о доначислении налогов по результатам обращений правоохранительных органов в налоговую службу», — рассказывает исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Результаты анализа, проведенного МДС совместно с юристами и экспертами, показали, что основной причиной этих доначислений являлась система Единого депозитного счета, согласно которой правоохранительные органы имели право получения от 25 до 30 процентов от взысканных средств, которые поступали на спецсчета этих ведомств.

В итоге сложилась практика, когда в целях большего пополнения ЕДС выстраивалось так называемое «соревнование» между правоохранительными органами, что негативно сказывалось на бизнесе. Налоговые органы, опасаясь давления со стороны правоохранительных органов, доначисляли налоги, иногда независимо от того, обосновано это или нет.

«Мы поднимали этот вопрос на различных площадках, в правительстве, в парламенте. В итоге нашли понимание на площадке Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР, — сообщил глава МДС, который является также заместителем председателя Комитета. — Мы проанализировали все статистические данные и убедили руководство страны, что эту систему необходимо менять для улучшения инвестиционного климата и защиты инвестиций».



В итоге предложение МДС было закреплено решением Комитета при НСУР 12 февраля 2020, и в течение весны шла работа над его реализацией.

Изначально МДС предлагал либо исключить дела, связанные с предпринимателями, из-под действия этого постановления, либо полностью отменить его действие. В итоге Комитет решил пересмотреть постановление в целом.

«Конечно, нас радует, что к мнению бизнеса прислушались. Мы надеемся, что с отменой этого постановления давление на бизнес станет меньше, и не только в части налоговых доначислений. Это особенно важно в сложное время пандемии и связанного с ней экономического кризиса», — выразил мнение бизнес-сообщества страны глава МДС.

«Это пример успешного государственно-частного диалога на площадке Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при НСУР КР. Десятки других предложений бизнес-сообщества находятся в настоящее время на различных стадиях рассмотрения в госорганах, и в МДС надеются, что они будут реализованы в ближайшее время», — сказал Аскар Сыдыков.

Бизнес-ассоциация продолжает выполнять свою главную миссию – разработку мер по защите инвестиций, улучшению инвестиционного климата, бизнес-среды и мер по развитию экономики республики.

Источник: elgezit.kg