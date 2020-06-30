У палаты виновника аварии с Асель Кадырбековой выставлен конвой

Виновник аварии с певицей Асель Кадырбековой лежит в больнице под наблюдением конвоя. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Напомним, в столице на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова произошло ДТП с участием машины группы быстрого реагирования. В результате пострадали три человека. Они были доставлены в больницу. Асель Кадырбекова попала в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, перелом ключицы. Она находится в тяжелом состоянии без сознания.

Факт аварии был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

25-летний подозреваемый О.М. задержан. Возле его палаты выставлен конвой.

Свердловским районным судом ему избрана мера пересечения в виде содержания в СИЗО-1 сроком на один месяц. Назначены все необходимые экспертизы.

Источник: reporter.kg