ГКНБ: Атамбаев контактировал с адвокатом, у которого выявлены симптомы вирусной инфекции

Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев контактировал с адвокатом, у которого выявлены симптомы вирусной инфекции, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

В связи с чем, в ГКБ отметили, что заявление членов семьи Атамбаева о том, что он заражен вирусной инфекцией вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей сотрудников СИЗО ГКНБ не соответствуют действительности.

«Считаем, что данным заявлением семья А.Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытаются ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, А.Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие 29 июня 2020 года, связи, с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19. «По итогам анализов у А.Атамбаева был выявлен отрицательный результат. После предварительного осмотра врачом терапевтом ВМС ГКНБ КР был прописан противовирусный антибиотик, а не лекарство «Эргеферон» как говорится в заявлении. Также назначена МСКТ органов грудной клетки», - отметили в ГКНБ.

По данным пресс-службы, в тот же день проведен он-лайн консилиум врачей с участием главного пульмонолога МЗ КР, профессора Т.Сооронбаева, врача-кардиолога, профессора Г.Баитовой и врача-терапевта ВМС ГКНБ КР, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». В этой связи, консилиумом врачей принято решение о переводе А.Атамбаева в больницу на стационарное лечение.

В настоящее время А.Атамбаев находится в Клинической больнице управления делами Президента и Правительства КР на стационарном лечении, где адвокаты и врачи беспрепятственно могут проводить встречи с ним.

Кроме того в спецслужбах отметили, что за последнюю неделю Атамбаев наряду с другими адвокатами и членами семьи, встречался с адвокатом З.Жоошевым, который передавал бумаги и предметы наручно.

«По официальным данным у адвоката З.Жоошева выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции и является контактным лицом вместе проживающего матери, которая находится в территориальной больнице Ысык-Атинского района, где получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19», - говорится в сообщении.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. При этом, строго соблюдается все необходимые требования республиканского штаба по корона вирусу, обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

Отметим, что также проверку прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.

Источник: Кабар