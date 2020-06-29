Мирлан Жеенчороев: «На этих выборах избавьтесь от подхалимов»

25 июня, на парламентском собрании отправлен на голосование в третьем чтении законопроект «О манипуляции информацией», предложенный депутатом фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаевой и депутатом фракции СДПК Айнурой Осмоновой.

Этот законопроект поддержали по выражению Атамбаева большинство «чимкирик-соплей» «чимкирик парламента», не отрывали палец от кнопки как ученики школы. Один из бросивших призыв не поддерживать этот законопроект депутат фракции «Республика – Ата Журт» Мирлан Жеенчороев сказал следующее. «Сегодня обществу не нужен этот закон. На предстоящих выборах придет возможность провести люстрацию подхалимствующим 30 лет. Никогда не установится демократия, пока не будет люстрации для некоторых подхалимов, собравших подхалимажем уголь, месторождения. Сегодня у народа есть историческая возможность. Избавьтесь на предстоящих выборах от подхалимов. Только тогда можно создать свободное, справедливое государство», — сказал он.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 26.06.2020/стр.3