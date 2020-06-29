Что делать, если у вас появились симптомы COVID-19. Алгоритм действий

Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало алгоритм действий для граждан с симптомами ОРВИ, в том числе, вызванными новым коронавирусом.
Если у вас появился один или несколько из этих симптомов:
боль и першение в горле,
повышение температуры тела,
потеря вкуса и обоняния,
диарея,
слабость, потливость,
ломота в суставах, болезненность в мышцах
— оставайтесь дома;
— изолируйтесь от других членов семьи (по возможности находитесь в отдельной комнате, ограничьте передвижение по дому);
— соблюдайте гигиену (носите маску, чаще мойте руки, используйте отдельную посуду, регулярно проветривайте помещение);
— позвоните по номеру 118 или семейному врачу в ЦСМ.
Начните симптоматическое лечение по необходимости:
обильное питье (вода, чай, компот);
парацетамол или ибупрофен при повышении температуры выше 38,5;
продолжайте лечение от других хронических заболеваний (гипертензия, сахарный диабет, астма и другие).
Проводите самоконтроль самочувствия:
— измеряйте температуру тела;
— следите за частотой пульса;
— обращайте внимание на появление или усиление одышки/кашля.
Если у вас сохраняется температура, усилился кашель, появились затрудненное дыхание и одышка, сообщите об этом семейному врачу.
Напоминаем, в столице круглосуточно работают «телефоны доверия» в центрах семейной медицины (ЦСМ), позвонив по которым можно проконсультироваться с врачами.
Источник: elgezit.kg
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