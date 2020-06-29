Что делать, если у вас появились симптомы COVID-19. Алгоритм действий

Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало алгоритм действий для граждан с симптомами ОРВИ, в том числе, вызванными новым коронавирусом.

Если у вас появился один или несколько из этих симптомов:

боль и першение в горле,

повышение температуры тела,

потеря вкуса и обоняния,

диарея,

слабость, потливость,

ломота в суставах, болезненность в мышцах

— оставайтесь дома;

— изолируйтесь от других членов семьи (по возможности находитесь в отдельной комнате, ограничьте передвижение по дому);

— соблюдайте гигиену (носите маску, чаще мойте руки, используйте отдельную посуду, регулярно проветривайте помещение);

— позвоните по номеру 118 или семейному врачу в ЦСМ.

Начните симптоматическое лечение по необходимости:

обильное питье (вода, чай, компот);

парацетамол или ибупрофен при повышении температуры выше 38,5;

продолжайте лечение от других хронических заболеваний (гипертензия, сахарный диабет, астма и другие).

Проводите самоконтроль самочувствия:

— измеряйте температуру тела;

— следите за частотой пульса;

— обращайте внимание на появление или усиление одышки/кашля.

Если у вас сохраняется температура, усилился кашель, появились затрудненное дыхание и одышка, сообщите об этом семейному врачу.

Напоминаем, в столице круглосуточно работают «телефоны доверия» в центрах семейной медицины (ЦСМ), позвонив по которым можно проконсультироваться с врачами.

Источник: elgezit.kg